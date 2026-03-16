MENTANA – “Io, pensionata fuorisede: perché a 49 anni ho scelto la Casa di Riposo”

Da Sonia Reppucci, degente presso “Villa Sila” a Mentana, riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta in cui racconta la sua vita da pensionata fuorisede:

“​Diciamoci la verità: a 49 anni suonati, la società si aspetta che tu sia nel pieno della “crisi di mezza età”. Io, invece, ho deciso di giocare d’anticipo e sono approdata a

VILLA SILA.

​Sì, avete capito bene.

Vivo in una Casa di Riposo a Mentana.

​Perché l’ho fatto?

I motivi sono svariati, diciamo che un certo punto della mia Vita ho capito che il mondo “di fuori” era diventato troppo complicato per una giovane adolescente di quasi cinquant’anni.

​E qui entra in gioco il Direttore.

Ora, immaginatevi la scena: una sera alzo la cornetta del telefono, lui mi ascolta e con una Sensibilità umana fuori dal comune mi ha accolto a Cuore aperto senza neanche conoscermi.

Si è fidato dell’istinto, aprendo le porte di questa grande Casa a un “diversamente anziano” per giunta con una disabilità a quattro ruote.

Se non è coraggio questo, non so cosa lo sia!

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Oltre tre anni di “Lenta Velocità” e ci vivo bene.

Qui ho scoperto che il segreto non è correre, ma saper aspettare.

A “Villa Sila” ho imparato a valorizzare il senso della Vita, quello vero, fatto di tempi dilatati e chiacchiere che non hanno fretta di finire.

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L’altro giorno un bambino, venuto in visita, mi ha guardato con la curiosità tipica di chi vede un alieno e mi ha chiesto: “Ma tu, i tuoi sogni li hai realizzati?”.

Gli ho sorriso.

Potevo parlargli di carriere, viaggi o chissà quali traguardi, ma la risposta è uscita da sola: “Uno sì, piccolo mio: l’Affetto di tanti Nonni”.

​Perché la verità è che qui non sono “l’intruso”, sono parte di una Famiglia extralarge dove ogni ruga racconta una storia e ogni sorriso è un dono.

Non avrò la spider, perché ho puntato sul vintage estremo e ho una schiera di saggi che mi ricordano ogni giorno che invecchiare è solo un modo diverso di splendere”.