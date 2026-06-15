TIVOLI – Tribunale, insediati due nuovi giudici penali: uno è anche ingegnere aerospaziale

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 15 Giugno 2026

Cerimonia di immissione nel possesso delle funzioni anche per un nuovo pubblico ministero

Immessi nel possesso delle loro funzioni i tre nuovi magistrati destinati al Tribunale di Tivoli.

Questa mattina, lunedì 15 giugno, la cerimonia si è tenuta davanti al Collegio presieduto dalla Presidente del Palazzo di Giustizia, Laura Di Girolamo, a latere le giudici Cristina Mazzuoccolo e Camilla Amedoro, pubblico ministero Filippo Guerra.

 

Sopra e sotto, l’immissione in possesso delle funzioni dei giudici Clarissa Gola e Pierluigi Tortorella

 

I due nuovi giudici assegnati alla Sezione Penale sono Clarissa Gola, classe 1995 originaria de L’Aquila, e Pierluigi Tortorella, classe 1981 originario di Catanzaro, già Ingegnere aerospaziale con una carriera ventennale di cui 7 anni di esperienza in Egitto.

Entrambi sono giudici di prima nomina.

 

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Il pubblico ministero Benedetto Musolino davanti al Collegio presieduto dalla Dottoressa Laura Di Girolamo

 

La cerimonia di stamane ha visto l’immissione in possesso anche di un nuovo magistrato assegnato alla Procura della Repubblica di Tivoli come pubblico ministero: si tratta di Benedetto Musolino, classe 1996 originario di Roma, anche lui di prima nomina.

Il primo luglio si insedierà infine il nuovo Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Tivoli: si tratta del giudice Marcello Rescigno, classe 1961 originario di Napoli, attualmente fuori ruolo presso l’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia.

 

La Dottoressa Laura Di Girolamo, prima donna Presidente del Tribunale di Tivoli

 

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L’assegnazione da parte del Plenum del Csm dei tre nuovi giudici al Tribunale Penale di Tivoli coincide con il primo anno di amministrazione della Dottoressa Laura Di Girolamo, prima donna Presidente del Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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