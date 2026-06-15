TIVOLI TERME – “Festa al Parco” con il talent canoro e il concorso di pittura

Domenica 21 giugno 2026 il Parco Lotti Antonelli di Tivoli Terme ospiterà una giornata interamente dedicata alla cultura, all’arte e ai talenti emergenti.

Due importanti iniziative animeranno il territorio: la Prima Edizione del Concorso di Pittura Estemporanea “Colori in Libertà” e la prima selezione ufficiale del “New Voice Talent On Tour”.

Entrambi rientrano nell’ambito di “Festa al Parco”, la tre giorni di esibizioni, spettacoli, animazione per bambini e street food che si terrà nel Parco dei Lotti Antonelli in piazza Enrico Riziero Galvaligi, a Tivoli Terme, gestito da “Dream Coffee-Bar Giannone’s Family”.

Fabio Proietti, Presidente di Alberone Eventi APS, e Silvia Proietti

Fabio Proietti, Presidente di Alberone Eventi APS, è l’organizzatore del doppio evento di Domenica 21 giugno.

Presidente Proietti, come nasce questa iniziativa?

«L’idea nasce dal desiderio di creare un evento capace di unire diverse forme di espressione artistica in un’unica giornata.

Crediamo fortemente che arte, musica, poesia e danza siano strumenti importanti di aggregazione sociale e culturale.

Per questo abbiamo voluto organizzare una manifestazione che valorizzi sia gli artisti affermati sia i talenti emergenti del nostro territorio e non solo».

Partiamo dal concorso di pittura “Colori in Libertà”. Di cosa si tratta?

«Si tratta della prima edizione di un concorso di pittura estemporanea che si svolgerà all’aperto, all’interno del Parco Lotti Antonelli.

Saranno 20 pittori che, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, realizzeranno dal vivo le proprie opere su tela, trasformando il parco in un vero laboratorio creativo a cielo aperto.

Ogni partecipante potrà inoltre esporre fino a quattro opere personali, che saranno visibili al pubblico durante tutta la giornata».

Chi valuterà le opere in concorso?

«Abbiamo voluto una giuria composta da professionisti e figure di riferimento del settore artistico.

Le opere saranno valutate da Doriano Gioia, critico d’arte, Enrico Sartori, docente di Arte, e Germana Piazza, insegnante di pittura.

A loro spetterà il compito di decretare il primo, il secondo e il terzo classificato».

La premiazione avverrà nella stessa giornata?

«Sì, la premiazione del concorso si svolgerà in serata e rappresenterà uno dei momenti più attesi dell’evento, poco prima dell’inizio della selezione del New Voice Talent On Tour».

Parliamo allora del talent musicale. Cosa rappresenta il New Voice Talent On Tour?

«Il New Voice Talent On Tour è un progetto nato per dare spazio e visibilità ai giovani artisti emergenti della musica italiana.

La tappa del 21 giugno sarà la prima selezione ufficiale del tour 2026, che proseguirà poi il 18 luglio al Parco dei Frutti di Guidonia, il 1° agosto al Giardino Giovanni Maria Cutuli di Villanova e il 17 settembre durante la Festa della Beata Maria Vergine di Loreto a Guidonia».

Come si svolgeranno le selezioni?

«Durante ogni tappa verranno selezionati tre finalisti: due scelti dalla giuria tecnica e uno direttamente dal pubblico presente. I vincitori delle varie selezioni accederanno alla finalissima del New Voice Talent, prevista per il 30 aprile 2027 in Piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova».

Chi comporrà la giuria del talent?

«Anche in questo caso abbiamo riunito professionisti di grande esperienza. La giuria sarà composta da Alessandra Filippi, cantante, scrittrice e vocal coach; Giorgio Massimi, compositore, docente di canto e voce dei Neverdream; e Lina Maurizio, da anni impegnata nell’insegnamento e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Sono figure che sapranno offrire ai concorrenti valutazioni competenti e costruttive».

L’evento non sarà soltanto pittura e musica…

«Assolutamente no.

Vogliamo che sia una vera festa della cultura. Durante la serata ci saranno momenti dedicati alla danza con la Nuova Accademia Danza Incontro e spazi dedicati alla poesia con il poeta Paolo Cordaro.

Sarà un contenitore artistico aperto a tutte le forme di espressione».

Quale messaggio desiderate lanciare attraverso questa manifestazione?

«Vogliamo dimostrare che la cultura e l’arte sono strumenti capaci di unire le persone e valorizzare il territorio.

Alberone Eventi APS continua a investire energie nella promozione dei talenti, offrendo occasioni concrete di crescita e visibilità. Invitiamo tutti a partecipare: artisti, musicisti, famiglie e cittadini».

Chi presenterà la serata del 21 giugno?

«La conduzione della manifestazione sarà affidata a Fabio e Silvia Proietti, che accompagneranno il pubblico nei diversi momenti della giornata e della serata, dalla premiazione del concorso di pittura alle esibizioni del New Voice Talent On Tour. Ad affiancarli ci sarà anche la partecipazione di Claudio Testi, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente e dinamico lo spettacolo.

Sarà una serata all’insegna dell’arte e della musica, pensata per valorizzare ogni forma di talento e offrire al pubblico un’esperienza ricca di emozioni».

Un ultimo invito al pubblico?

«Vi aspettiamo domenica 21 giugno 2026 presso il Parco Lotti Antonelli, in Piazza Enrico Riziero Galvaligi a Tivoli Terme.

Sarà una giornata ricca di emozioni, creatività e condivisione.

Ogni colore, ogni nota e ogni talento contribuiranno a rendere speciale questo grande momento di festa per tutta la comunità».