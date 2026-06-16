CASTEL MADAMA – La nuova opera letteraria della poetessa Cristina Borro Marabitti

Si intitola “ROMA NUN DORME MANCO DA MORTA”, la nuova e attesissima opera letteraria Cristina Borro Marabitti, 43enne di Tivoli residente a Castel Madama, poetessa e autrice, già insignita del titolo di Ambasciatrice Culturale.

Il volume, la cui veste grafica interna ed esterna è stata curata con grande sensibilità artistica, è ufficialmente disponibile per l’acquisto sulla piattaforma Amazon.

Il libro si presenta come un viaggio profondo, emotivo e straordinariamente originale nel cuore pulsante dell’anima capitolina. Attraverso componimenti poetici evocativi e spiccatamente teatrali, scritti in lingua italiana con sapienti e mirati innesti in vernacolo romanesco, l’autrice dà voce nei vicoli silenziosi, alle leggende del passato che popolano la notte romana.

Come suggerisce la sinossi dell’opera, scrivere di Roma significa accettare un invito a un “appuntamento strano”.

Tra le pagine del libro, Cristina Borro Marabitti dà ascolto agli spiriti del passato, a chi ha subito i torti e le ingiustizie della storia, ma anche a chi ha reso grande la Capitale.

È un’opera guidata da una forte urgenza etica e dall’empatia: un “tiro d’orecchie” necessario che usa la memoria storica e la poesia per far riflettere e ricordare ai lettori moderni che nulla è morto finché c’è vita e che gli errori del passato non vanno ripetuti.