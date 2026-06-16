GUIDONIA – Fiaccolata in memoria di Matteo D’Ambrosio

di Francesca Romana Severini
Si terrà martedì 23 giugno alle ore 21:30, con partenza da Piazza Francesco Baracca, la prima fiaccolata in ricordo di Matteo D’Ambrosio, lo studente di 23 anni di Guidonia Centro ucciso e abbandonato sull’asfalto in via Pantano all’alba di sabato scorso 13 giugno da una Renault Clio bianca fuggita via senza prestare soccorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
A promuovere e annunciare l’iniziativa è stato proprio uno degli amici che si trovava con Matteo al momento dell’investimento mortale.
Attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha invitato cittadini, amici e familiari a partecipare a un momento di raccoglimento e condivisione nel ricordo del giovane.
«Il giorno 23 giugno si terrà una fiaccolata in memoria di Matteo – è l’appello per la manifestazione – Vi aspettiamo alle ore 21:30 per partire da piazza F. Baracca (rotonda della stazione) per procedere insieme verso piazza del mercato.
L’iniziativa terminerà alle ore 24:00».
La morte di Matteo ha sconvolto l’intera comunità.
Lo studente aveva trascorso la serata insieme agli amici in un locale di via Pantano, la strada che collega via Maremmana Inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.
Secondo quanto emerso dalle indagini, verso le 3 del mattino Matteo stava raggiungendo l’auto e percorreva via Pantano in fila indiana insieme al gruppo di amici.
All’improvviso sulla comitiva è piombata una Renault Clio bianca diretta a Roma che ha travolto in pieno Matteo, sfiorando anche un suo amico e coetaneo, fuggita dal luogo dell’impatto.
Soltanto nella tarda mattinata di sabato si è costituito ai carabinieri di Guidonia Matteo A., 26enne operaio incensurato di Colle Fiorito di Guidonia, ammettendo le sue responsabilità.
Accompagnato all’ospedale di Tivoli verso le 13 – a oltre dieci ore dall’omicidio stradale -, il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e sarebbe risultato positivo all’alcoltest.