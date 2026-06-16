GUIDONIA – Fiaccolata in memoria di Matteo D’Ambrosio

di Francesca Romana Severini

Si terrà martedì 23 giugno alle ore 21:30, con partenza da Piazza Francesco Baracca, la prima fiaccolata in ricordo di Matteo D’Ambrosio, lo studente di 23 anni di Guidonia Centro ucciso e abbandonato sull’asfalto in via Pantano all’alba di sabato scorso 13 giugno da una Renault Clio bianca fuggita via senza prestare soccorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A promuovere e annunciare l’iniziativa è stato proprio uno degli amici che si trovava con Matteo al momento dell’investimento mortale.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha invitato cittadini, amici e familiari a partecipare a un momento di raccoglimento e condivisione nel ricordo del giovane.

«Il giorno 23 giugno si terrà una fiaccolata in memoria di Matteo – è l’appello per la manifestazione – Vi aspettiamo alle ore 21:30 per partire da piazza F. Baracca (rotonda della stazione) per procedere insieme verso piazza del mercato.

L’iniziativa terminerà alle ore 24:00».

La morte di Matteo ha sconvolto l’intera comunità.

Lo studente aveva trascorso la serata insieme agli amici in un locale di via Pantano, la strada che collega via Maremmana Inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, verso le 3 del mattino Matteo stava raggiungendo l’auto e percorreva via Pantano in fila indiana insieme al gruppo di amici.

All’improvviso sulla comitiva è piombata una Renault Clio bianca diretta a Roma che ha travolto in pieno Matteo, sfiorando anche un suo amico e coetaneo, fuggita dal luogo dell’impatto.

Soltanto nella tarda mattinata di sabato si è costituito ai carabinieri di Guidonia Matteo A., 26enne operaio incensurato di Colle Fiorito di Guidonia, ammettendo le sue responsabilità.

Accompagnato all’ospedale di Tivoli verso le 13 – a oltre dieci ore dall’omicidio stradale -, il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e sarebbe risultato positivo all’alcoltest.