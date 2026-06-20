Trasformare il dolore per la perdita di un familiare in un messaggio di speranza per tante altre famiglie.

Sopra e sotto, Claudia D’Alessio, donna impegnata nel sociale a Villalba

E’ l’obiettivo della raccolta fondi promossa su “Gofundme” – CLICCA E PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI – da Claudio Lucenti, il figlio di Claudia D’Alessio, una donna dal cuore grande impegnata nel sociale a Villalba di Guidonia e purtroppo stroncata da un male incurabile il 5 Agosto 2022 all’età di 71 anni.

La raccolta è finalizzata a coprire le spese per la terza Edizione della “Festa della Ricerca Airc”, un evento dedicato alla memoria di Claudia D’Alessio e al sostegno della ricerca contro il cancro.

Organizzato dal “Centro Maria Gargani”, la onlus per persone disabili di cui Claudia D’Alessio – volontaria anche nella “Vivi Villalba” – faceva parte, l’evento si terrà venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, presso l’Area Verde di Via Palermo a Villalba di Guidonia.

“Claudia D’Alessio era una donna speciale – racconta il figlio Claudio Lucenti nella raccolta lanciata su “Gofundme” – Una madre, un’amica, un punto di riferimento per tutta Villalba.

Sempre presente per il prossimo, impegnata nel sociale, disponibile con chiunque avesse bisogno di una mano o di una parola di conforto. Il suo sorriso, la sua generosità e il suo amore per gli altri hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità.

Purtroppo il cancro ce l’ha portata via”.

“Da quel dolore – prosegue il figlio Claudio – è nato un progetto che oggi rappresenta un simbolo di unione, solidarietà e speranza: la Festa della Ricerca AIRC in memoria di Claudia D’Alessio.

Per realizzare questa manifestazione abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

I fondi raccolti attraverso questa campagna serviranno a coprire le spese organizzative dell’evento: allestimenti, strutture, sicurezza, attrezzature e tutto ciò che è necessario per permettere alla festa di svolgersi nel migliore dei modi.

Il nostro obiettivo è semplice ma importante: organizzare una grande festa per la comunità e devolvere l’intero ricavato della manifestazione alla ricerca sul cancro attraverso AIRC.

Ogni euro donato rappresenta un passo avanti verso nuove cure, nuove speranze e un futuro in cui sempre meno famiglie dovranno affrontare il dolore che abbiamo vissuto noi.

Vi chiedo di aiutarci a mantenere vivo il ricordo di Claudia attraverso un gesto concreto.

Se avete conosciuto mia madre, sapete quanto amasse aiutare gli altri. Se non l’avete conosciuta, vi invito a unirvi comunque a questa causa, perché la lotta contro il cancro riguarda tutti noi.

Ogni contributo, piccolo o grande, farà la differenza.

E se non potete donare, vi chiedo di condividere questa raccolta fondi con amici, parenti e conoscenti.

Facciamo in modo che il sorriso, la generosità e il cuore di Claudia continuino a vivere attraverso la ricerca e la speranza.

Grazie di cuore a tutti.

Per Claudia. Per la ricerca. Per la vita”.