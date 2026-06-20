GUIDONIA - Raccolta fondi per la “Festa della Ricerca” in ricordo di Claudia D’Alessio

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 20 Giugno 2026

Il dolore per la perdita della donna trasformato in un messaggio di speranza

Trasformare il dolore per la perdita di un familiare in un messaggio di speranza per tante altre famiglie.

 

Sopra e sotto, Claudia D’Alessio, donna impegnata nel sociale a Villalba

 

E’ l’obiettivo della raccolta fondi promossa su “Gofundme” – CLICCA E PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI – da Claudio Lucenti, il figlio di Claudia D’Alessio, una donna dal cuore grande impegnata nel sociale a Villalba di Guidonia e purtroppo stroncata da un male incurabile il 5 Agosto 2022 all’età di 71 anni.

 

 

La raccolta è finalizzata a coprire le spese per la terza Edizione della “Festa della Ricerca Airc”, un evento dedicato alla memoria di Claudia D’Alessio e al sostegno della ricerca contro il cancro.

Organizzato dal “Centro Maria Gargani”, la onlus per persone disabili di cui Claudia D’Alessio – volontaria anche nella “Vivi Villalba” – faceva parte, l’evento si terrà venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, presso l’Area Verde di Via Palermo a Villalba di Guidonia.

 

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Claudia D’Alessio era una donna speciale – racconta il figlio Claudio Lucenti nella raccolta lanciata su “Gofundme” – Una madre, un’amica, un punto di riferimento per tutta Villalba.

Sempre presente per il prossimo, impegnata nel sociale, disponibile con chiunque avesse bisogno di una mano o di una parola di conforto. Il suo sorriso, la sua generosità e il suo amore per gli altri hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità.

Purtroppo il cancro ce l’ha portata via”.

“Da quel dolore – prosegue il figlio Claudio – è nato un progetto che oggi rappresenta un simbolo di unione, solidarietà e speranza: la Festa della Ricerca AIRC in memoria di Claudia D’Alessio.

 

 

Per realizzare questa manifestazione abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

I fondi raccolti attraverso questa campagna serviranno a coprire le spese organizzative dell’evento: allestimenti, strutture, sicurezza, attrezzature e tutto ciò che è necessario per permettere alla festa di svolgersi nel migliore dei modi.

Il nostro obiettivo è semplice ma importante: organizzare una grande festa per la comunità e devolvere l’intero ricavato della manifestazione alla ricerca sul cancro attraverso AIRC.

Ogni euro donato rappresenta un passo avanti verso nuove cure, nuove speranze e un futuro in cui sempre meno famiglie dovranno affrontare il dolore che abbiamo vissuto noi.

Vi chiedo di aiutarci a mantenere vivo il ricordo di Claudia attraverso un gesto concreto.

Se avete conosciuto mia madre, sapete quanto amasse aiutare gli altri. Se non l’avete conosciuta, vi invito a unirvi comunque a questa causa, perché la lotta contro il cancro riguarda tutti noi.

Ogni contributo, piccolo o grande, farà la differenza.

E se non potete donare, vi chiedo di condividere questa raccolta fondi con amici, parenti e conoscenti.

Facciamo in modo che il sorriso, la generosità e il cuore di Claudia continuino a vivere attraverso la ricerca e la speranza.

Grazie di cuore a tutti.

Per Claudia. Per la ricerca. Per la vita”.

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