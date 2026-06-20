MONTELIBRETTI – “Sfumature rosa”, il nuovo singolo di Antonello D’Angeli

E’ uscito ieri, venerdì 19 Giugno, su tutti i digital stores “Sfumature rosa”, il nuovo singolo del cantautore Antonello D’Angeli, promosso e distribuito da Free Club Factory.

Antonello D’Angeli, 33 anni, cantautore e musicista di Montelibretti

Antonello D’Angeli (classe 1993) è un cantautore e musicista la cui identità si muove tra la spinta nevrotica di Roma e la dimensione più introspettiva della Sabina, a Borgo Santa Maria, a Montelibretti.

La sua cifra stilistica è un cantautorato intimo, viscerale ed emotivo, capace di scandagliare le fragilità umane e di trasformare i chiaroscuri dell’anima in canzoni.

Dopo aver debuttato da solista con l’album “Quel che resta del mare mosso”, Antonello è in procinto di inaugurare un nuovo e profondo capitolo del suo percorso artistico. Il suo secondo disco, in uscita quest’anno e anticipato da due singoli (tra cui l’evocativo “Sfumature rosa”), è un vero e proprio concept album.

L ‘opera esplora le complesse traiettorie di un viaggio emotivo interiore, nato dalle crepe di un trauma, raccontando il lento e catartico processo di accettazione del dolore attraverso il respiro del tempo. Nelle nuove tracce, la fine di un legame — subìta o scelta che sia — non è mai solo un addio, ma una porta verso nuove consapevolezze.

Ad arricchire e solidificare la sua penna c’è un background da musicista instancabile. Da anni, infatti, Antonello presta la sua sensibilità artistica e strumentale a svariate realtà di spicco della scena cantautorale e indipendente.

Tra i principali progetti e collettivi di cui fa attivamente parte figurano:

• Roberto Billi

• Daniele Coccia Paifelman

• Leonardo Angelucci

• Lateral Blast

• Il Battello Ebbro

• Nuovo Disordine Mondiale (NDM)

• Flowing Chords

Questa moltitudine di palchi, generi e contaminazioni rappresenta la forte impalcatura su cui Antonello D’Angeli costruisce il proprio mondo solista: uno spazio acustico e sincero dove l’esperienza collettiva serve a far risuonare, in modo ancora più potente, la voce della singola interiorità.

Un primo piano di Antonello D’Angeli

Dice l’artista:

“Sfumature Rosa” è un viaggio intimo e viscerale tra i contorni di un legame che muta forma, un dialogo a cuore aperto che attraversa la notte per trovare pace alla luce del ricordo.

Il brano culla l’ascoltatore in una dimensione acustica ed emotiva sospesa, quasi dilatata nel tempo, dove il buio e le assenze vengono squarciati da bagliori inaspettati e rari.

È il racconto delicato di una distanza che, elaborata attraverso il respiro del tempo, si trasforma in dolce accettazione.

Attraverso vocalità avvolgenti e un testo che suona come una confessione sussurrata, la canzone esplora il confine invisibile tra la ferita di un distacco e la profonda tenerezza della memoria.

Come un cielo notturno che improvvisamente danza e si colora, “Sfumature Rosa” dipinge il paesaggio dell’anima quando il dolore lascia spazio alla consapevolezza, lasciando dietro di sé un caldo oceano di gratitudine e dolci ritratti dalle sfumature rosa”.

Il Videoclip

Il videoclip accompagna la musica con immagini di straordinaria rarità e suggestione.

Protagonista del video è infatti un evento naturale eccezionale: l’aurora boreale osservata e fotografata a Fara in Sabina, un fenomeno estremamente insolito per questo territorio e per il centro Italia. Le riprese, realizzate e immortalate, catturano le sfumature luminose che hanno colorato il cielo in una notte irripetibile, creando un perfetto dialogo tra immagini e musica.

L’unicità di questo evento rende il videoclip un’opera dal forte valore emotivo, capace di amplificare il significato del brano e di trasportare chi ascolta in un’atmosfera sospesa tra meraviglia, poesia e contemplazione.

LINK AL VIDEOCLIP SU YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=zFwK6PCHiqk&list=RDzFwK6PCHiqk&start_radio=1

CREDITI DEL VIDEO

Riprese, Fotografia e Montaggio: Daniele Frasca

CREDITI DEL BRANO

Compositori: Antonello D’Angeli, Giulio M. Scipioni

Autore: Antonello D’Angeli

Produttore: Antonello D’Angeli

Ingegnere del suono e Mixing: Valerio Atturo

Mastering: Fabrizio De Carolis

Artwork: Daniele Frasca

Etichetta, distribuzione e ufficio stampa: Free Club Factory

TESTO

Dove sei?

Forse le sentirai

piangere quelle risatee carezze lontane.

Mi dispiace sai,

è difficile non ritrovarsi

Rit.

con la tua voce

sussulta il mio cuore

aprendomi a te

e un giardino di stelle

il tuo sorriso dentro me

e il cielo con il sole danzano

ancora su quegli occhi di terra,

quei dolci ritratti

di sfumature rosa.

Troverai le tue sicurezze sai

e un caldo oceano

di notte ad aspettarti

come quando mi hai trovato

davanti al tuo portone.

Rit.

Con la tua voce

sussulta il mio cuore

aprendomi a te

e un giardino di stelle

il tuo sorriso dentro me

e il cielo con il sole danzano

ancora su quegli occhi di terra,

quei dolci ritratti

di sfumature rosa.

Special

E il mondo ha le sue notti e non sono poche.

E il mondo ha le sue notti e non sono poche.

Rit.

Con la mia voce

sussulta il tuo cuore

aprendoti a me

e un giardino di stelle

il mio sorriso dentro te

e il cielo con il sole danzano

ancora su questi occhi di terra,

questi dolci ritratti

di sfumature rosa.

Con la tua voce

e un giardino di stelle

e il cielo con il sole

quei dolci ritratti

di sfumature rosa.