GUIDONIA – Matteo D’Ambrosio, giovedì l’ultimo saluto alla vittima dell’auto pirata

Si terrà giovedì 25 giugno alle ore 15 presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro il funerale di Matteo D’Ambrosio, lo studente di 23 anni ucciso e abbandonato sull’asfalto in via Pantano all’alba di sabato 13 giugno da una Renault Clio bianca fuggita via senza prestare soccorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La funzione sarà celebrata da don Flavio Barberi, parroco della chiesa del Sacro Cuore.
Stasera, martedì 23 giugno alle ore 21:30, si terrà una fiaccolata in ricordo della giovane vittima del pirata della strada.
La partenza è prevista in piazza Francesco Baracca alla rotonda della stazione ferroviaria, da dove il corteo raggiungerà la piazza del mercato di Guidonia Centro.
L’iniziativa terminerà alle ore 24:00.
Per la morte di Matteo D’Ambrosio è indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga Matteo A., 26enne operaio incensurato di Colle Fiorito di Guidonia.
Secondo quanto emerso dalle indagini, lo studente 23enne aveva trascorso la serata insieme agli amici in un locale di via Pantano, la strada che collega via Maremmana Inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.
Verso le 3 del mattino Matteo D’Ambrosio stava raggiungendo l’auto e percorreva via Pantano in fila indiana insieme al gruppo di amici.
All’improvviso sulla comitiva è piombata una Renault Clio bianca diretta a Roma che ha travolto in pieno Matteo, sfiorando anche un suo amico e coetaneo, fuggita dal luogo dell’impatto.
Soltanto nella tarda mattinata di sabato il 26enne Matteo A. si è costituito ai carabinieri di Guidonia ammettendo le sue responsabilità.
Accompagnato all’ospedale di Tivoli verso le 13 – a oltre dieci ore dall’omicidio stradale -, il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici ed è risultato positivo all’alcoltest: nel sangue sarebbe stata riscontrata la presenza di un tasso alcolemico inferiore alla soglia massima dello 0,5 g/l.