GUIDONIA – Matteo D’Ambrosio, giovedì l’ultimo saluto alla vittima dell’auto pirata

Si terrà giovedì 25 giugno alle ore 15 presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro il funerale di Matteo D’Ambrosio, lo studente di 23 anni ucciso e abbandonato sull’asfalto in via Pantano all’alba di sabato 13 giugno da una Renault Clio bianca fuggita via senza prestare soccorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La funzione sarà celebrata da don Flavio Barberi, parroco della chiesa del Sacro Cuore.

Stasera, martedì 23 giugno alle ore 21:30, si terrà una fiaccolata in ricordo della giovane vittima del pirata della strada.

La partenza è prevista in piazza Francesco Baracca alla rotonda della stazione ferroviaria, da dove il corteo raggiungerà la piazza del mercato di Guidonia Centro.

L’iniziativa terminerà alle ore 24:00.

Per la morte di Matteo D’Ambrosio è indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga Matteo A., 26enne operaio incensurato di Colle Fiorito di Guidonia.

Verso le 3 del mattino Matteo D’Ambrosio stava raggiungendo l’auto e percorreva via Pantano in fila indiana insieme al gruppo di amici.

Verso le 3 del mattino Matteo D’Ambrosio stava raggiungendo l’auto e percorreva via Pantano in fila indiana insieme al gruppo di amici.

o studente 23enne aveva trascorso la serata insieme agli amici in un locale di via Pantan o, la strada che collega via Maremmana Inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l o studente 23enne aveva trascorso la serata insieme agli amici in un locale di via Pantan o, la strada che collega via Maremmana Inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.

All’improvviso sulla comitiva è piombata una Renault Clio bianca diretta a Roma che ha travolto in pieno Matteo, sfiorando anche un suo amico e coetaneo, fuggita dal luogo dell’impatto.

Soltanto nella tarda mattinata di sabato il 26enne Matteo A. si è costituito ai carabinieri di Guidonia ammettendo le sue responsabilità.