MONTEROTONDO – Accoglienza ai rifugiati: “Arci Roma” si aggiudica l’appalto da 1,5 milioni di euro

ARCI Roma APS gestirà ancora i progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) Ordinario nel Comune di Monterotondo.

Lo stabilisce la determina numero 2829 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, lunedì 22 giugno, da Sabrina Montebello, dirigente della Stazione unica appaltante di Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’Associazione di Promozione Sociale con sede legale a Roma è stata l’unica a presentare un’offerta nell’ambito della procedura aperta per la gestione del servizio SAI ordinario (ex SPRAR ordinario) Sistema di Accoglienza Internazionale Comune di Monterotondo dal primo maggio 2026 al 31 dicembre 2028 (totale 32 mesi).

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto ammonta a 1.575.609 euro e 63 centesimi, IVA inclusa se dovuta, compresi i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a 0: la realizzazione del progetto è subordinata all’erogazione del contributo da parte del Ministero dell’Interno a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.