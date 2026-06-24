ROMA EST – SuperEnalotto, centrato un “5” da oltre 20 mila euro

Roma ancora a segno con il SuperEnalotto.

Come riporta Agipronews, nell’estrazione di ieri, martedì 23 giugno 2026, è stato realizzato un “5” da 20.374,71 euro, presso il Tabacchi Piancatelli in via Prenestina, 1224, estrema periferia Est della Capitale.

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, nel Lazio, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le

vincite dei giocatori – si conferma a 2,1 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti.

Sul fronte SuperEnalotto, la spesa registrata nella regione nel corso del 2025 ammonta a 4,87 milioni di euro: il dato è molto più basso rispetto all’anno precedente, perché occorre calcolare la vincita – la più alta dell’anno – centrata il 20 marzo a Roma, dove è stato realizzato un “6” da 88,2 milioni di euro.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 25 giugno, sale a 184,2 milioni di euro.