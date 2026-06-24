VALMONTONE – Due donne arrestate all’interno dell’Outlet

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Valmontone sono stati impegnati nei controlli preventivi e repressivi presso il centro Commerciale Outlet di Valmontone al fine di garantire ai cittadini che frequentano l’importante area commerciale sicurezza e tranquillità nell’ambito di quanto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

Il bilancio del servizio svolto è ancora una volta positivo infatti, i militari dell’Arma hanno arrestato due donne, una 24enne italiana ed una 26enne di origine romena proveniente da un campo nomadi della Capitale, che si sono rese responsabili del furto aggravato di diversi capi di abbigliamento perpetrato un negozio di quel centro commerciale.

La refurtiva recuperata, per un valore di oltre 800 euro è stata interamente restituita al legittimo proprietario.

Le arrestate sono state tradotte dapprima presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari e nella giornata di ieri Innanzi al Giudice del Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto.

L’operazione condotta conferma l’efficacia del piano di controllo del territorio che da mesi i Carabinieri della Compagnia di Colleferro stanno attuando per mantenere costante il livello di sicurezza del territorio.