TIVOLI – Pappagallina salvata tra le auto e riconsegnata al proprietario

A notarla è stato un passante.

Il volatile zampettava tra le auto nel parcheggio adiacente la “Mutua”.

E’ iniziata così ieri mattina, sabato 27 giugno, la catena di solidarietà per mettere in salvo LYN, una pappagallina Kakariki che nell’arco di poche ore è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Tutto è iniziato verso mezzogiorno, quando sotto il sole cocente l’uccello è stato rinvenuto in piazza Massimo da Alberto, un 70enne tiburtino che l’ha immediatamente messo in sicurezza allertando il Comando della Polizia Locale.

A quel punto, gli agenti hanno attivato Antonello Livi, l’incaricato del sindaco in materia di tutela degli animali, che a sua volta ha interpellato le Guardie Zoofile dell’associazione “Kronos Valle Aniene” e soprattutto la dottoressa Francesca Ramazzotti, medico veterinario Asl Roma 5, che ha rintracciato il proprietario attraverso i Codici sull’anellino sulla zampetta.

Pare che venerdì sera Lyn girasse libera per la camera dell’adolescente e sia volato via dalla finestra. Ore di apprensione fino alla telefonata della Polizia Locale: i proprietari sono stati invitati al Comando di via Monte Vescovo per la riconsegna.