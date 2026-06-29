VICOVARO – Don Benedetto va in pensione: il nuovo parroco è don Luigi Casolini

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 29 Giugno 2026

Il sacerdote 83enne lascia la guida della chiesa di San Pietro Apostolo

Don Luigi Casolini di Sersale è il nuovo parroco della chiesa di San Pietro Apostolo a Vicovaro.

 

Don Luigi Casolini di Sersale

Lo ha deciso ieri, domenica 28 giugno, il Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina Monsignor Mauro Parmeggiani.

 

Don Benedetto Molinari, storico parroco di Vicovaro

 

Don Casolini, attuale Rettore vescovile di San Silvestro e Preside Decano del Capitolo Cattedrale di Tivoli, prenderà possesso il 27 settembre 2026, in sostituzione di Don Benedetto Molinari che lascia per raggiunti limiti di età a 83 anni dopo 56 anni di sacerdozio.

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