VICOVARO – Don Benedetto va in pensione: il nuovo parroco è don Luigi Casolini

Don Luigi Casolini di Sersale è il nuovo parroco della chiesa di San Pietro Apostolo a Vicovaro.
Don Luigi Casolini di Sersale
Lo ha deciso ieri, domenica 28 giugno, il Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina Monsignor Mauro Parmeggiani.
Don Benedetto Molinari, storico parroco di Vicovaro
Don Casolini, attuale Rettore vescovile di San Silvestro e Preside Decano del Capitolo Cattedrale di Tivoli, prenderà possesso il 27 settembre 2026, in sostituzione di Don Benedetto Molinari che lascia per raggiunti limiti di età a 83 anni dopo 56 anni di sacerdozio.