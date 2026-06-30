TIVOLI – Torna a Villa d’Este la XVIII edizione del concerto “Sulle ali della leggerezza”

di Francesca Romana Severini

Sabato 4 luglio, nella suggestiva cornice di Villa d’Este a Tivoli, si terrà la diciottesima edizione del concerto “Sulle ali della leggerezza”, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale tiburtino che unisce musica, arte e valorizzazione del patrimonio storico.

L’evento è organizzato dall’Associazione Famiglie di Angeli e promosso dal Ministero della Cultura, da Musei Italiani , dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, dalla Direzione Generale Musei, da Villae Tivoli e da PIARC, con il patrocinio della Città di Tivoli.

A partire dalle ore 20:15 il pubblico potrà assistere al concerto dal titolo “L’eleganza del tango, l’energia del Brasile”, un viaggio musicale tra atmosfere intense e ritmi coinvolgenti.

In programma le musiche di grandi maestri come Piazzolla, Gardel, Galliano, Conant, Farrés, Velázquez e Villoldo, per una serata che promette suggestioni e contaminazioni tra tradizione e modernità.

Protagonisti della serata saranno gli Ánima Trio, formazione centrale dell’evento, con un cast di musicisti e artisti di rilievo: Chiara Evangelista all’arpa, Daniele Ingiosi al bandoneón e Giuseppe Salvagni alle percussioni.

A impreziosire ulteriormente lo spettacolo sarà la partecipazione della danzatrice Rachele Costa del Centro Promozione Danza, che accompagnerà alcune esecuzioni con performance coreografiche.

L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario prenotarsi tramite il sito ufficiale: midaticket.it/eventi/villae-tivoli

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo:

enza.tripaldi@famigliediangeli.org

oppure al numero 349 7498403.