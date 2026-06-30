TIVOLI – Rondone ferito salvato dagli ispettori ambientali

A ritrovarlo è stata una passante.

Il volatile era riverso sull’asfalto con un’ala lievemente ferita.

E’ iniziata così stamane, martedì 30 giugno, la catena per soccorrere e salvare un rondone, uccello migratore della famiglia degli apodidi.

Tutto è iniziato alle 7,30 del mattino.

La passante ha informato del rinvenimento i Carabinieri Forestali che hanno allertato la Sezione Tivoli-Valle dell’Aniene di Anta, “Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente” censita dal Ministero dell’Ambiente e presieduta a livello nazionale da Ennio Maccari.

In via dei Pini è intervenuto l’ispettore Roberto Catani che ha messo in sicurezza il rondone trasportandolo presso il Centro recupero fauna selvatica della Lipu al Bioparco di Roma, dove verrà sottoposto alle prime cure necessarie.

La Sezione Tivoli-Valle dell’Aniene di “Anta” è stata costituita un anno fa e ha come Delegato l’ingegner Francesco Mancini.