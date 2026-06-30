CASAPE – Abuso d’ufficio, omissione e falso: la prescrizione “grazia” l’ex sindaco 

Così il 27 febbraio 2024 venne aperto il dibattimento e furono ammesse le prove richieste dalle parti, ma anche l’udienza del 22 ottobre 2024 fu rimandata all’8 aprile 2025, giorno in cui è cambiata per la prima la composizione del Collegio.

Ammesse le prove e ascoltati i testimoni, anche all’udienza del 20 gennaio 2026 la composizione del Collegio giudicante era di nuovo cambiata, ma il dibattimento era stato rinnovato e vennero ascoltati altri tre testimoni.

All’udienza di oggi non è rimasto che prendere atto che i reati contestati all’ex sindaco di Casape Luigino Testi sono prescritti per il troppo tempo trascorso: per reati del genere infatti il termine di prescrizione è pari a sei anni.