FORMELLO – Abbandonati sotto al sole e senza cibo, 13 cani salvati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Le Rughe hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 66 anni, incensurato, gravemente indiziato del reato di maltrattamento e abbandono di animali.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì primo luglio, dal Comando provinciale dell’Arma, nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Le Rughe, a seguito di un controllo mirato effettuato unitamente al personale del servizio veterinario dell’ASL Roma 4, hanno ispezionato un terreno privato in uso all’uomo.

All’interno dell’area, i militari hanno rinvenuto 13 cani meticci di taglia gigante, detenuti in evidenti condizioni di abbandono, privi di cure veterinarie e senza un sufficiente riparo dalle intemperie e dalle temperature estive.

Stando sempre al comunicato stampa, gli animali sono stati trovati esposti direttamente ai raggi solari, in uno stato di forte sofferenza che mostrava un marcato aumento della frequenza respiratoria, riconducibile a uno stress termico acuto causato dal caldo torrido.

L’ispezione ha permesso di accertare che l’acqua a disposizione dei cani era pochissima e molto calda, mentre il cibo risultava del tutto assente nella maggior parte dei recinti. Gli esemplari presentavano inoltre diverse escoriazioni sul corpo, evidenti segni della totale mancanza di cure e della prolungata trascuratezza.

A fronte della situazione di grave pericolo per la salute degli animali, i 13 meticci sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e portati in salvo, per poi essere affidati a un custode giudiziario, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli.