TIVOLI GUIDONIA MENTANA – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza

Un totale 110 persone controllate, 67 autoveicoli fermati, 18 attività commerciali e 3 attività di ristorazione e intrattenimento ispezionate, oltre a decine di sanzioni amministrative e migliaia di prodotti non conformi sequestrati, due denunciati e 8 lavoratori irregolari di cui 6 impiegati in nero. E’ in sintesi il bilancio dell’operazione condotta nei Comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli e Mentana dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio, che ha coinvolto numerose aliquote di militari dei Reparti capitolini, delle unità cinofile e del Servizio Aereo, impiegati su oltre 22 pattuglie automontate, una unità cinofila e una unità aerea. Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale di Roma, l’articolato servizio di controllo economico del territorio rientra nell’ambito di un dispositivo sviluppato in aderenza ai Piani Operativi della Guardia di Finanza, a valle delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’attività è stata orientata al rafforzamento del presidio di legalità economico-finanziaria nei contesti maggiormente interessati dai flussi turistici e dalla presenza di attività commerciali, ricettive, ricreative e stagionali. I controlli hanno interessato attività di ristorazione e intrattenimento, aree mercatali, esercizi commerciali, siti turistici e culturali.

L’azione operativa è stata sviluppata attraverso l’integrazione tra la componente territoriale e quella aerea del Corpo, secondo un modello di intervento unitario volto ad assicurare una cornice di vigilanza estesa dalla terra e dal cielo. L’attività di controllo è stata orientata alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, al contrasto dell’abusivismo commerciale, del lavoro sommerso e irregolare, della contraffazione e della commercializzazione di prodotti non sicuri e al controllo economico del territorio.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato la corretta certificazione dei corrispettivi, il rispetto della disciplina in materia di prezzi dei carburanti, nonché i settori dei giochi e delle scommesse, in una prospettiva di tutela dei consumatori e degli operatori economici che agiscono nel rispetto delle regole.

Parte integrante del dispositivo è stata la componente specialistica del Corpo che ha impiegato una unità cinofila della Squadra Cinofili del Gruppo Guardia di Finanza di Civitavecchia e un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare.

La presenza in volo delle Fiamme Gialle ha consentito di estendere l’attività di vigilanza al bacino estrattivo e di lavorazione del “Travertino Romano” nonché alla localizzazione di attività delittuose collegate alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

La sinergia tra le articolazioni terrestri ed aeree ha consentito di sviluppare un dispositivo coordinato e capillare, in grado di intercettare le diverse forme di illegalità economica che possono manifestarsi in città ad alta densità di popolazione con contesti turistici. In tale ambito, assume rilievo il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria, con competenze specialistiche rivolte alla tutela della legalità, del mercato e della sicurezza economica.

In tale cornice, i controlli svolti unitamente alla componente cinofila ed aerea, hanno assunto specifico rilievo nelle verifiche alle attività commerciali connesse alla zona turistica e alle attività economiche insistenti nella zona estrattiva del Travertino Romano.

Le verifiche hanno consentito di rilevare 25 violazioni, con l’irrogazione di sanzioni amministrative da stabilire a cura degli organi competenti. Nell’ambito delle attività sono stati sequestrati complessivamente 7829 prodotti risultati irregolari, contraffatti, non sicuri o comunque non conformi alla normativa di settore con il conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti.

Sul versante della tutela del lavoro regolare, i Finanzieri hanno individuato 8 lavoratori risultati irregolari di cui 6 risultati impiegati in nero.

Effettuati controlli anche nel comparto dei giochi e delle scommesse, che hanno permesso di verificare il corretto funzionamento di 13 apparecchi AWP e 9 VLT presenti all’interno di un esercizio commerciale.

Sono stati effettuati n. 13 controlli in materia di obbligo di memorizzazione telematica dei corrispettivi e di emissione dello scontrino fiscale, nell’ambito dei quali sono state rilevate n. 12 violazioni.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi disposti nelle aree a maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di garantire condizioni di regolarità nello svolgimento delle attività economiche, tutela dei cittadini e dei consumatori e salvaguardia degli operatori che agiscono nel rispetto delle regole.