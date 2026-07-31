MORICONE – L’auto si schianta contro il muro: muore Antonella Sgreccia

Tragico incidente stradale all’alba di oggi, venerdì 31 agosto, a Moricone.

A perdere la vita è stata Antonella Sgreccia, 44enne collaboratrice di un’attività commerciale di Moricone.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso l’una di notte in viale Roma, la strada che collega il borgo a Palombara Sabina dove la donna abitava.

Antonella Sgreccia era al volante di una Smart 4Two e percorreva un tratto rettilineo prima di una curva quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto.

La Smart ha sbandato, travolto un lampione della pubblica illuminazione e ha terminato la corsa schiantandosi contro un muro di cinta di un’abitazione.

L’impatto è stato violentissimo e la 44enne è deceduta sul colpo.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La ricostruzione della esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Moricone.

Lutto nel borgo dove Antonella Sgreccia era cresciuta e ben voluta e dove attualmente lavorava presso il negozio di uno zio, specializzato nella vendita di prodotti per l’agricoltura, giardinaggio, bombole del gas, cibo e prodotti per cani e gatti.

Appresa la tragica notizia odierna, l’Amministrazione comunale di Moricone ha espresso vicinanza al dolore della famiglia e degli amici e ha comunicato la sospensione di ogni attività in programma fino a domenica presso il Teatro Savelli.