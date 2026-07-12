GUIDONIA – Maturità 2026, boom di promossi: la percentuale sfiora il 100%

di Francesca Romana Severini

Si conclude con un bilancio decisamente positivo l’Esame di Stato 2026 negli istituti superiori di Guidonia Montecelio.

Sulla base dei dati raccolti dal quotidiano on line Tiburno.Tv, oltre il 99% degli studenti ha superato l’esame, con un solo bocciato su 392 candidati complessivi.

Numerosi anche i diplomati che hanno conquistato il massimo dei voti.

L’ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano” di Guidonia

Al Polo Tecnico “Leonardo Pisano” in via Antonio de Curtis 7-8, al Bivio di Guidonia, su un totale di 61 alunni, risultano tutti ammessi, pari al 100% dei candidati.

Due gli studenti che hanno conseguito il voto di 100: Denise Delia Vasile e Maria Izabela Untu.

A ottenere invece il prestigioso 100 e lode sono state Martina Aniballi e Ilaria Filadi.

Il Liceo delle Scienze Umane di Piazza Alfredo Barbieri, a Guidonia Centro

Al Liceo delle Scienze Umane di Guidonia, in Piazza Alfredo Barbieri, su un totale di 70 alunni risultano tutti promossi, anche in questo caso con una percentuale di successo del 100%.

Quattro gli studenti che hanno concluso l’Esame di Stato con il massimo dei voti: Valerio Pisano, Matteo Coltella, Ginevra Carvelli e Asia Carvelli.

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Guidonia

All’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Guidonia, con sede in via Roma 296b, su 99 alunni si registra un solo bocciato, con una percentuale di promossi di circa il 99%.

Uno studente ha ottenuto il voto di 100 e lode: Lorenzo Fioravanti.

L’ex Scientifico “Ettore Majorana”, oggi “Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298”

Ottimi risultati anche all’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana, con sede a Guidonia in via Roma 298.

Per l’indirizzo musicale, su un totale di 21 alunni risultano tutti promossi (100%) e uno studente ha conseguito il voto di 100: Paolo Mattia Quintini.

Per l’indirizzo linguistico, invece, su 100 alunni risultano tutti promossi, pari al 100% dei candidati.

Quattro studenti hanno ottenuto il voto di 100: Ludovica Myriam Iaccarino, Sara Antonini, Greta Roggi e Miriam Petrucci.

Una studentessa ha concluso l’esame con il massimo riconoscimento, ottenendo 100 e lode: Giulia Boldrini.

Infine, per l’indirizzo scientifico, su 141 alunni non risultano bocciati, con una percentuale di promossi del 100%.

Cinque studenti hanno conseguito il voto di 100: Giorgia Olmi, Mattia Rainaldi, Ilaria Gugliotta, Giorgia Rufini e Federica Ciaraglia.

Due studenti hanno invece ottenuto il voto di 100 e lode: Diego Obetto e Mattia Fioravanti.

L’Istituto Professionale di Stato Orazio Olivieri di Guidonia

Infine, in una realtà più piccola come quella dell’Istituto Professionale di Stato Orazio Olivieri di Guidonia, situato in Via Zambeccari 1, nell’unica quinta si registra uno studente bocciato all’esame di Maturità e uno diplomato con 100.

Nel complesso, i risultati confermano un’annata particolarmente positiva per le scuole superiori di Guidonia, con oltre il 99% di promossi e numerosi studenti che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti e della lode.