MONTEROTONDO – Mala Movida: un arresto, 5 denunce e un minimarket multato per vendita di alcol

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, con particolare riguardo ai fenomeni della cosiddetta “mala movida”.

L’operazione, che si è sviluppata nel comune di Monterotondo, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro abitato, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, svoltosi nei gironi scorsi, i Carabinieri hanno arrestato un 49enne albanese, poiché destinatario di provvedimento definitivo di condanna.

L’uomo, responsabile di maltrattamenti contro familiari e violenza sessuale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione.

Altre 5 persone, invece, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

In particolare un 42enne, originario del Montenegro, ed un 20enne italiano sono stati rispettivamente sorpresi alla guida di autovetture, senza essere in possesso della patente di guida, così per entrambi è scattata la segnalazione alla Procura di Tivoli, poiché entrambi erano già stati sanzionati per la stessa infrazione nel biennio precedente.

Ancora, un 37enne italiano ed un 20enne albanese sono stati invece trovati in possesso, rispettivamente, di 5,6 grammi di cocaina, frazionati in più involucri, il primo, mentre il più giovane aveva con sé 1 grammo di cocaina e altri 2 di crack suddivisi in più dosi.

Entrambi sono stati denunciati poiché gravemente indiziati di spaccio.

Infine, una 56enne italiana è stata denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai 2 g/l.

Altre 6 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente oltre 2 grammi di cocaina e 7 di hashish.

Inoltre, le attività ispettive, con l’ausilio della Polizia Locale di Monterotondo, dell’Asl Roma 5 e del personale del Nil di Rieti, sono state estese anche ad alcuni esercizi di vicinato e di ristorazione.

In tale contesto, un ristorante è stato sanzionato per alcune irregolarità igienico-sanitarie connesse allo stato dei lavoratori, risultando destinatario di una sanzione di 1000 euro, mentre un minimarket è stato sorpreso a vendere alcool in recipienti di vetro dopo le ore 21.00, in violazione del regolamento comunale, ricevendo una sanzione di 2500 euro.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 230 persone e controllato oltre 160 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 2800 euro, mentre 2 sono le patenti ritirate.