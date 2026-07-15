VIVARO ROMANO – Smarrito nei boschi, salvato dai Carabinieri Forestali tramite WhatsApp

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un uomo di 56 anni, residente a Marcellina, che nella tarda mattinata di sabato 11 luglio scorso aveva perso l’orientamento all’interno di un’area boscata nel Comune di Vivaro Romano.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 15 luglio, dal Comando provinciale dell’Arma, l’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando il malcapitato, non riuscendo più a ritrovare il sentiero per raggiungere la propria autovettura parcheggiata nei pressi del Santuario della Madonna della Neve, ha inoltrato una richiesta di aiuto.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Subiaco ha immediatamente attivato le ricerche, inviando sul posto una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Arsoli.

Decisivo è stato il rapido coordinamento tecnologico e operativo dei militari, che mantenendo un costante contatto telefonico con il disperso, sono riusciti a farsi inviare la posizione esatta del suo smartphone tramite l’applicazione WhatsApp.

Individuata l’area di ricerca nella località “Lappintone”, la pattuglia si è avvicinata il più possibile con l’autovettura di servizio.

Successivamente, utilizzando la sirena dell’auto e richiami vocali per fornire un riferimento acustico, i Carabinieri Forestali si sono addentrati a piedi nella fitta vegetazione.

Alle ore 13:20 circa, i militari sono riusciti a individuare e raggiungere l’uomo, apparso fin da subito in buone condizioni fisiche, il quale è stato rassicurato e riaccompagnato in sicurezza verso il luogo in cui aveva lasciato la propria vettura.

La macchina dei soccorsi aveva visto anche la tempestiva mobilitazione di due squadre dei Vigili del Fuoco, le cui operazioni si sono interrotte alla notizia del ritrovamento.

Sul posto era presente anche un’ambulanza della Croce Bianca il cui personale sanitario ha verificato i parametri vitali dell’uomo.

Visto l’ottimo stato di salute, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale potendo così fare rientro autonomamente presso la propria abitazione.

I Carabinieri Forestali invitano le persone che intendono recarsi nei boschi per delle escursioni e per cercare un po’ di refrigerio – specialmente in questo periodo di caldo intenso – di documentarsi preventivamente sui sentieri e gli itinerari da percorrere, di utilizzare calzature e abbigliamento adatti al contesto forestale o montano e in particolare di portare al seguito una adeguata riserva di acqua.

I militari richiamano inoltre l’attenzione a non abbandonare rifiuti (comportamento sanzionato dalla legge), ma al contrario, se ce n’è la possibilità, asportare eventuali rifiuti dalla ambiente naturale per conferirli negli appositi contenitori della raccolta differenziata.