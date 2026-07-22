TIVOLI – Ad agosto delegazioni chiuse per ferie a Bagni e Villa Adriana

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I cittadini possono recarsi all'Ufficio Anagrafe di Palazzo San Bernardino

Il Comune di Tivoli informa tutti i cittadini che, per esigenze organizzative interne,  da martedì 11 agosto a venerdì 30 agosto 2026 le delegazioni anagrafiche ed URP di Tivoli Terme e di Villa Adriana osserveranno la chiusura estiva al pubblico.

 

La delegazione anagrafica di Tivoli Terme

La delegazione anagrafica di Villa Adriana

 

Nello stesso periodo nella sede centrale l’Ufficio Anagrafe, sito in piazza del Governo n.1 e l’Ufficio URP, sito in piazza del Comune n.3, saranno aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e martedì e giovedì anche 15-17.

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