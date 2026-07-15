GUIDONIA – SuperEnalotto, centrato un “5” da 94 mila euro

La Dea Bendata bacia ancora una volta Guidonia Montecelio e passa per la tabaccheria di Stefania Pallozzi a Setteville Nord.

Come riporta Agipronews, nell’estrazione di ieri, martedì 14 luglio 2026, è stato centrato un “5” da 94.285,63 euro nella ricevitoria presso il “Bar Mas’s” di Via Jenne 1, nel quartiere residenziale di Guidonia Montecelio al confine con Roma Capitale.

Quella di ieri è la vincita più alta mai registrata prima presso l’attività inaugurata nel 2007, ma non è l’unica.

Nel concorso del 10eLotto di sabato 26 aprile 2025 un giocatore aveva centrato un 9 totalizzando una vincita da 20 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fortunato sarebbe un 60enne italiano cliente e giocatore abituale.

Soltanto un mese prima la tabaccheria di Stefania Pallozzi era balzata agli onori della cronaca per la più alta vincita nella storia del locale, fino a quel momento e prima del “5” di ieri al SuperEnalotto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’estrazione del Lotto di sabato 29 marzo 2025 si era rivelata particolarmente ricca e generosa per un fortunato giocatore che grazie a tre ambi e un terno aveva totalizzato una vincita da 55 mila euro.

Infime l’estrazione del Lotto di martedì 5 novembre 2024 aveva regalato una vincita da 23.750 euro ad un altro cliente del “Bar Mas’s” che aveva azzeccato un terno su tutte le ruote (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).