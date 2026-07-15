TIVOLI – Il Comune riqualifica la Torre piezometrica: via ai lavori da 78 mila euro

L’Amministrazione Comunale di Tivoli riqualifica la Torre Piezometrica, situata in Via Andrea Bacci a Tivoli Terme.
Lo stabilisce la determina numero 2185 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, martedì 14 luglio, dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto vengono affidati i lavori alla ditta “Effegi Srl” di Roma per l’importo complessivo di 78.606 euro e 17 centesimi.
Il primo luglio il Comune aveva richiesto all’impresa di presentare tramite piattaforma Traspare un preventivo rispetto al progetto esecutivo redatto dall’Architetto Gaetano Mattei, che prevedeva lavori dell’importo complessivo di 106.876 euro e 29 centesimi.