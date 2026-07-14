GUIDONIA – Ladro di caffè bloccato al Centro commerciale

Ha riempito il carrello di svariate confezioni di caffè tentando di passare alle casse senza pagare.

Ma gli addetti del supermercato lo hanno notato ed è finito in manette.

Così domenica pomeriggio 12 luglio un 40enne romeno è stato arrestato dai carabinieri allo “Spazio Conad”, l’ipermercato all’interno del Centro commerciale Tiburtino di Guidonia Montecelio.

Verso le ore 18 il ladro solitario ha svuotato gli scaffali del reparto di 166 confezioni per un valore complessivo superiore ai 2 mila euro.

Giunto il momento di pagare il conto, l’uomo ha imboccato la corsia di una cassa momentaneamente chiusa.

E’ stata una cassiera ad accorgersi del tentativo di furto e ad urlare, richiamando l’attenzione dei vigilantes che lo hanno bloccato e consegnato ai carabinieri.

La refurtiva è stata restituita al supermercato.