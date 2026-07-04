BELLEGRA – Alla “Sagra del Fallacciano” si celebra il fico

Sabato 11 Luglio 2026 nel Centro Storico di Bellegra, in provincia di Roma, la Pro Loco di Bellegra organizza la 49esima edizione della tradizionale “SAGRA DEL FALLACCIANO” che celebra il fico, prodotto gustoso e tipico del territorio bellegrano.
L’evento si svolgerà in maniera itinerante con una passeggiata gastronomica lungo i vicoli e le vie del borgo, con punti di ristoro dove poter degustare i piatti previsti dal menù e i prodotti tipici del territorio.
Il menù comprende un antipasto di pizza, prosciutto e fichi, un primo piatto, un secondo e un dolce al fallacciano, incluso nel menù acqua o vino.
Sarà disponibile anche un menù baby composto da: cotoletta, patatine fritte e coca cola.
L’iniziativa sarà allietata da spettacoli musicali dislocati nelle piazze del centro storico.
La manifestazione inizierà sabato 11 Luglio alle ore 19:30 con l’apertura degli stand gastronomici e fino a tarda serata ci saranno i vari spettacoli musicali.
Possibilità di acquistare i fichi Fallacciani freschi e anche in confetture.
Da visitare nei giorni della Sagra del Fallacciano le caratteristiche Grotte dell’Arco situate a soli 3 Km dal paese e aperte con visita guidata sia la mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30 che il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Per raggiungere Bellegra:
– Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra.
– Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra.
Per informazioni: 3345719720 – 3920233947 – 3313272575
Visitate il sito internet di Bellegra: www.bellegra.eu