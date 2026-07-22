TIVOLI – Urbanistica, via libera al riscatto degli alloggi di edilizia economico sociale

Ieri, martedì 21 luglio, il Consiglio Comunale di Tivoli ha approvato la delibera riguardante i 60 alloggi di edilizia economico sociale realizzati dalla cessata società cooperativa “Giovanni Conti” nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962 n. 167 “piano di zona n. 2 Bagni Albule.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi, sarebbe stata risolta una vicenda che si trascinava da quasi cinquant’anni.

Nello specifico sono stati accertati i prevalenti interessi pubblici per il riconoscimento dello stato legittimo degli immobili andando a dotare di un titolo abilitativo le unità immobiliari che ora potranno essere accatastate e valorizzate nell’effettiva consistenza rilevata dagli uffici”.

“Sarà ora possibile stipulare con gli occupanti interessati gli atti di compravendita dei 60 appartamenti appartenenti al patrimonio comunale, offrendo finalmente certezza giuridica a famiglie che da anni attendevano una soluzione – si legge in un comunicato stampa di Palazzo San Bernardino – Nello specifico sono stati accertati i prevalenti interessi pubblici per il riconoscimento dello stato legittimo degli immobili andando a dotare di un titolo abilitativo le unità immobiliari che ora potranno essere accatastate e valorizzate nell’effettiva consistenza rilevata dagli uffici”.

“Si conclude così un complesso iter amministrativo e giudiziario, caratterizzato da contenziosi, sentenze, annullamenti di titoli abilitativi, riconoscimento e delocalizzazione degli usi civici – prosegue il comunicato – Si tratta di un risultato accolto con grande soddisfazione dall’Amministrazione, che chiude una vicenda urbanistica complessa e che garantisce, finalmente, delle certezze ai cittadini coinvolti”.