MONTEROTONDO – Tragedia nella piscina comunale: muore bimbo di 6 anni

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 22 luglio, allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, dove un bimbo di 6 anni è deceduto dopo aver fatto il bagno.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il piccolo partecipava al Centro estivo organizzato dalla “Roma Vis Nova”, la società che da anni gestisce l’impianto natatorio di proprietà comunale in via della Fonte.

Pare che verso le ore 11 il bambino si sia immerso nella piscina esterna all’impianto coperto, una vasca per i piccoli con l’acqua molto bassa, utilizzata soprattutto in occasione dei centri estivi.

Ma subito dopo il piccolo ha accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso dagli operatori e accompagnato a bordo piscina dove ha perso coscienza.

A quel punto, è stato allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, il 118, l’elisoccorso Ares e sono state contestualmente attivate tutte le procedure di emergenza, dall’uso del defibrillatore alle manovre di disostruzione.

Soccorsi immediati che purtroppo non hanno evitato la tragedia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Monterotondo e gli agenti della Polizia Locale.

Anche il sindaco Riccardo Varone si è precipitato allo allo Stadio del Nuoto di Monterotondo.

Ad accertare le cause del decesso del piccolo sarà l’esito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Tivoli.