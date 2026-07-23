GUIDONIA – Approvata la rottamazione quinquies e definizione agevolata delle entrate comunali

Ieri pomeriggio, mercoledì 22 luglio, il Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio ha approvato due atti considerati di assoluta importanza.

A comunicarlo è l’Assessora al Bilancio Valentina Torresi.

“Hanno ricevuto il via libera sia l’adesione alla rottamazione quinquies, all’unanimità, sia quella relativa alla definizione agevolata delle entrate comunali, atto votato dalla maggioranza.

Sono atti che hanno una elevata valenza per l’amministrazione comunale, in quanto in tal modo viene permessa l’adesione alla Legge dello Stato che prevede la possibilità di rottamare crediti difficilmente esigibili sia di ADER che della TreEsse.

L’Assessora al Bilancio Valentina Torresi e il capogruppo FdI Adalberto Bertucci

Parlano in maniera concreta, abbiamo la possibilità di recuperare delle somme vetuste e già stralciate dal bilancio: ho calcolato con gli uffici che potenzialmente potremmo essere intorno alla somma di 11 milioni di euro, soldi che potranno rientrare nelle casse comunali per spese correnti, investimenti, recupero del disavanzo.

Ringrazio il Consiglio per aver mostrato attenzione e maturità, il Presidente della Commissione Bilancio Cacciamani il Dirigente e gli uffici per tutto il lavoro svolto”, spiega Valentina Torresi.

“Questi atti votati oggi sono frutto di un’azione attenta, votata alla prudenza ma che riesce a guardare al futuro: il lavoro di Valentina Torresi, Assessore di questo governo cittadino e di Fratelli d’Italia, continua a portare frutti importanti alla città.

Risanare le casse comunali con tutti gli strumenti previsti vuol dire costruire solide fondamenta per la città di oggi e di domani: e questo è da sempre uno degli obiettivi del nostro partito”, commenta Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.