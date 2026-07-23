SANT’ANGELO ROMANO – Isola pedonale al Belvedere nei fine settimana estivi

L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità della vivibilità del centro storico e consentire attività di svago e di relazioni sociali, durante le serate estive di venerdì e sabato, con il fine di incentivare visite turistiche.

Così l’amministrazione comunale di Sant’Angelo Romano ha deciso di istituire l’Area Pedonale Urbana per il periodo estivo in Piazza XXIV Maggio e a Belvedere Aldo Nardi, quest’ultima con affaccio panoramico su Roma, dove sono presenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, particolarmente frequentate di sera nella bella stagione.

Considerato che nel tratto di Belvedere Aldo Nardi, sopraccitato sono state rilasciate autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico (dehors) agli operatori economici della zona;

Lo stabilisce l’Ordinanza numero 43 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata mercoledì 15 luglio dalla Comandante della Polizia Locale Giulia Lucidi.

Il provvedimento è stato emesso su disposizione della delibera numero 42 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata nella stessa giornata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Cornacchia.

L’area pedonale è attiva dal 17 luglio al 13 settembre 2026 dalle ore 20:00 di venerdì alle ore 24:00 di domenica.

Durante gli orari indicati sarà in vigore il divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli, compresi i velocipedi, salvo le eccezioni previste dall’ordinanza.

Sarà possibile utilizzare aree alternative per la sosta degli autoveicoli in via Balilla e Circonvallazione Milazzo, aree destinate al passaggio dei Pullman destinati al trasporto pubblico.

Poiché dalle ore 20:00 alle 22:00 solamente due Pullman raggiungono Sant’Angelo Romano, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno lo spostamento temporaneo del capolinea ogni sera di venerdì, sabato e a domenica dalle ore 20:00 alle ore 22:00, nel periodo compreso da venerdì 17 luglio a domenica 13 settembre dell’anno in corso.

Di conseguenza negli stessi giorni e orari, gli autobus CO.TRA.L. e T.P.L. regionale effettueranno arrivi e partenze presso il golfo di fermata di Via Roma (S.P. 32/B), tra il civico 57 e l’intersezione con Via Firenze, che fungerà temporaneamente da capolinea.

Rimane consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, alle Forze dell’Ordine e ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dall’ordinanza.