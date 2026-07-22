CALCIO – Guidonia, domenica il primo test con la Salernitana

di Daniele Di Cerbo

È entrata nel vivo la preparazione estiva del Guidonia Montecelio 1937 FC in vista della stagione 2026-27 di Serie C. La formazione allenata da Giovanni Lopez sta lavorando nel ritiro umbro di Cascia, dove sta ponendo le basi per affrontare al meglio il prossimo campionato.

Il tecnico ha convocato un gruppo numeroso, composto da giocatori confermati e nuovi innesti, che nelle prossime settimane sarà chiamato a mettere minuti nelle gambe e assimilare i principi di gioco dello staff tecnico.

Questa la rosa a disposizione di Lopez:

Portieri: Avella, Stellato.

Difensori: Baroni, Esempio, Frascatore, Malomo, Mulè, Riggio, Stefanelli, Toma.

Centrocampisti: Celeghin, Errico, Falleni, Franchini, Giannotti, Marchioro, Mastrantonio, Sannipoli, Santoro, Tascone, Tessiore, Tonetto, Viteritti, Zappella.

Attaccanti: Bernardotto, D’Urso, Spavone, Vertainen, Zuppel.

Il primo appuntamento sul campo è in programma domenica 26 luglio alle ore 18, quando il Guidonia affronterà la Salernitana al Centro Sportivo “Country House Elite” di Cascia. Un’amichevole di prestigio che rappresenterà un primo importante banco di prova per valutare lo stato di avanzamento della preparazione e iniziare a mettere in pratica il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro.

Per lo staff tecnico sarà l’occasione per osservare i nuovi arrivati all’opera e verificare l’intesa del gruppo, mentre i calciatori potranno aumentare il minutaggio e affinare i meccanismi tattici in vista degli impegni ufficiali. Al di là del risultato, la sfida contro i granata servirà soprattutto a dare le prime indicazioni sul percorso di crescita della squadra.

Il ritiro di Cascia proseguirà nei prossimi giorni con allenamenti quotidiani e ulteriori test, fondamentali per costruire la migliore condizione atletica e arrivare pronti all’inizio della nuova stagione