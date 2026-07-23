CICILIANO – Funghi allucinogeni e cannabinoidi in casa: preso 20enne italiano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 20enne del posto, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 23 luglio, dal Comando provinciale dell’Arma, il giovane, che ha attirato l’attenzione dei militari perché stava fumando uno spinello nei pressi di una fermata del bus, è stato sottoposto ad un controllo d’iniziativa sul posto, all’esito del quale sono state rinvenute due buste sottovuoto contenenti complessivi 90 grammi di funghi allucinogeni già essiccati e pronti al consumo.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre ai militari di sequestrare 30 grammi di hashish e oltre 20 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, un essiccatore, un bilancino di precisione ed il resto del materiale occorrente per il confezionamento delle dosi, mentre, nascosta in un seminterrato, è stata scoperta una piccola serra artigianale contenente 4 ballette di terriccio fertile per la coltivazione delle spore dei funghi allucinogeni.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.