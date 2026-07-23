TUSCOLO – Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura in concerto al Teatro Romano

Le note e la poesia di uno dei trombettisti più celebri e apprezzati al mondo risuoneranno nella suggestiva cornice del Teatro Romano del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo.

Martedì 4 agosto 2026, alle ore 21:00, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura saranno protagonisti di un concerto straordinario, che unirà l’eccellenza della musica jazz alla magia di uno dei luoghi archeologici più affascinanti del territorio.

Paolo Fresu, figura di spicco della scena jazzistica mondiale con centinaia di incisioni e tournée che lo hanno visto esibirsi nei più prestigiosi teatri e festival del pianeta, porterà a Tuscolo il suo inconfondibile timbro sonoro, capace di incantare un pubblico trasversale e di dialogare con la storia millenaria del luogo.

Con la presenza di Daniele di Bonaventura al bandoneon, l’evento rappresenta una tappa fondamentale della stagione culturale estiva dei Castelli Romani.

Il concerto nasce dalla ferma volontà della Comunità Montana di restituire il Teatro Romano di Tusculum al suo ruolo naturale di palcoscenico per la grande arte e lo spettacolo dal vivo.

“Ospitare artisti di statura internazionale come Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura al Teatro Romano di Tuscolo è per noi motivo di immenso orgoglio” — dichiara il Commissario Straordinario della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Avv. Marco De Carolis.

“Abbiamo lavorato con determinazione per far sì che questo straordinario sito archeologico tornasse ad aprire le sue porte agli eventi culturali e artistici di alto profilo. Questo concerto non è solo una grande serata di musica, ma un’opportunità di crescita culturale per tutto il nostro territorio, che merita di essere valorizzato attraverso iniziative di ampio respiro come questa”.

L’appuntamento del 4 agosto si preannuncia come un’esperienza unica, dove la musica contemporanea incontrerà la maestosità dei resti archeologici sotto il cielo stellato di Tuscolo.

Biglietto Posto Unico € 10,00 + diritti di prevendita

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