GUIDONIA – La Guardia Medica trasferita da Villanova a La Botte

Da sabato 25 luglio la postazione del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) del Distretto di Guidonia sarà trasferita nella Casa di Comunità “Colle Rosa”, il polo sanitario realizzato all’interno del complesso residenziale sequestrato e confiscato dal Tribunale di Tivoli a seguito di un’inchiesta giornalistica realizzata nel 2007 dal settimanale “Tiburno”.
La Casa di Comunità “Colle Rosa” a La Botte di Guidonia
Lo stabile dove attualmente ha sede la postazione della Guardia Medica a Villanova di Guidonia
L’ambulatorio precedentemente situato in Via Salvo D’Acquisto, 2 a Villanova di Guidonia, sarà quindi operativo presso la nuova sede di Via Colle Rosa senza numero civico, una strada nelle campagne del quartiere La Botte.
Il contatto telefonico rimane invariato tramite il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117.