GERANO – Alla Sagra degli Strozzapreti le Cover di Cesare Cremonini

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Sabato e domenica una 42esima edizione da non perdere

Sabato 25 e domenica 26 luglio prossimi torna nell’area mercatale del Prato di Santa Anatolia di Gerano la Sagra degli Strozzapreti, uno dei piatti tipici del paese della Valle del Giovenzano, giunta quest’anno alla 42esima edizione e organizzata dalla ProLoco.

Due giorni di degustazione, divertimento, giochi per i più piccoli e musica all’interno del grande parco comunale.

 

 

Apertura stand dalle ore 19.00 di sabato 25 luglio, dalle ore 12.30 fino alla cena domenica 26 luglio.

– Oltre ai tradizionali strozzapreti il menù si arricchisce di arrosticini di pecora, patatine fritte, panini.

Menù speciale per i celiaci.

Grande festa e divertimento per i più piccoli con i giochi e gonfiabili acquatici del Maxy Water Village e schiuma party!

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La chiusura della sera di domenica 26 luglio sarà caratterizzata dal Concerto “50 Special”, Cover di Cesare Cremonini.

Per info: Comune di Gerano 0774 79 80 02

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