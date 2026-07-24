TIVOLI – Viabilità, 700 mila euro per riqualificare via Acquaregna

Recupero e rigenerazione urbana dell’area Acquaregna attraverso la manutenzione straordinaria della viabilità.

E’ il progetto dell’amministrazione comunale di Tivoli per migliorare la viabilità della zona centrale della città.

Una panoramica di via Acquaregna a Tivoli

Lo stabilisce la delibera numero 200 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata ieri, giovedì 23 luglio, dalla giunta guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento viene approvato il progetto esecutivo redatto dal settore Lavori pubblici per un importo complessivo pari a 700 mila euro e viene dato mandato al dirigente di partecipare all’avviso pubblico bandito il 29 maggio scorso dalla Regione Lazio per la realizzazione di interventi nelle macroclassi “Infrastrutture pubbliche Sociali” e “Viabilità e Mobilità”.

La giunta Innocenzi chiederà un finanziamento di 500 mila euro, mentre i restanti 200 mila euro, pari al 40% del contributo richiesto, saranno coperti con fondi propri di bilancio.

Dalla delibera emerge che l’Amministrazione intende realizzare una serie d’interventi finalizzati al recupero urbano dell’area nonché alla ricostruzione e riconnessione del tessuto urbano attraverso interventi di manutenzione straordinaria delle aree destinate a viabilità e verde site nel quartiere Acquaregna ed in particolare l’adeguamento, attraverso interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria, del nodo di scambio Lungo Aniene Impastato e della viabilità di Via Acquaregna.