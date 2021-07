Un corteo per salutare a Raffaella Carrà

“Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”

Pensavamo tutti che sarebbe stata immortale eppure ieri, alle ore 16:20, è venuta a mancare proprio lei, Raffaella Carrà.

L’artista, celebre icona di moda, spettacolo e musica se ne è andata in silenzio, tenendo nascosta la sua malattia: “l’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei” spiega Sergio Iapino, il suo ex compagno.

La città di Roma renderà omaggio alla presentatrice tanto amata dagli italiani e dal pubblico “latino”: alle ore 16 di domani, 7 luglio, partirà dall’abitazione dell’artista il corteo funebre e toccherà tutti i luoghi più significativi della sua carriera:

Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis)

RAI di Via Teulada

Teatro delle Vittorie

RAI di Viale Mazzini

Il corteo dedicato a Raffaella Carrà si fermerà al Campidoglio, dove verrà allestita la camera ardente dalle ore 18:00. Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. I funerali si terranno venerdì 9, alle ore 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.