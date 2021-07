Angela e Ursula stanno con noi!

Avevamo già scritto che il portavoce della presidente della commissione europea Ursula Van Der Leyen aveva ammesso la simpatia verso i nostri colori della massima rappresentante dell’Unione. Il sostegno al nostro indirizzo non è mancato fino alle congratulazioni finali da Angela Merkel in persona che ha esteso l’augurio a tutto il paese. A inoltrare gli auguri per la premier tedesca il suo portavoce Steffen Seiberg.

Quindi si tratta di posizioni chiare, non solo espresse in modo diretto, bensì rese più forti per il fatto che sono i rispettivi portavoce ad esprimerle. Non si tratta di battute estemporanee che possono esser state dette in momenti specifici, fraintese, espresse per togliersi di impaccio.

L’Unione Europea evidenza a maggior forza di aver fatto il tifo per noi che siamo stati il modello della bandiera azzurra con le stelle, quella dei paesi che non si sono defilati dalle loro responsabilità. Viva l’Europa. Evviva l’Italia!