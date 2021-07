Blitz a Castel Madama, sequestrate 4 slot ed evasi oltre 1.300.000 euro

Sequestrate quattro slot a Castel Madama

Quattro apparecchi da intrattenimento – non censiti sui sistemi anagrafici di Agenzie Dogane e Monopoli – con vincita in denaro privi di titoli autorizzatori e non collegati alla rete telematica, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in un circolo privato dai funzionari ADM dell’Ufficio Antifrode e Controlli della DT IV Lazio e Abruzzo e dell’Ufficio Controlli giochi della Direzione Giochi – in coordinamento con il GDL CP Operazioni – insieme al personale dell’Arma dei Carabinieri della locale Stazione.

L’imponibile evaso – accertato grazie alla lettura dei contatori di gioco – supera abbondantemente 1.300.000 euro e sono state sequestrate circa 2000 euro in monete contenute negli apparecchi.

Per le violazioni contestate, si prevedono sanzioni per un massimo che supera i 300.000 euro oltre alla sanzione prevista per la mancata autorizzazione alla somministrazione di alcolici. È stata inoltre contestata ai responsabili la violazione dell’art.110, comma 9, lettere c) e d) del T.U.L.P.S

I responsabili sono stati infine segnalati alla competente Procura della Repubblica.