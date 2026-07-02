SUBIACO – Escursionista 73enne smarrita e ritrovata dal Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì primo luglio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lazio è intervenuto nei pressi di Monte Livata, nel comune di Subiaco, per soccorrere un’escursionista di Aprilia, 73 anni, che aveva smarrito il sentiero.

Secondo un comunicato stampa del CNSAS, la donna stava effettuando un’escursione insieme al marito in località Campo dell’Osso quando, durante una sosta, si è allontanata autonomamente imboccando un altro dei sentieri del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Non avendo con sé telefono cellulare né altri effetti personali e non vedendola rientrare, il marito ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

Ricevuta la richiesta di intervento, una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio ha avviato le ricerche concentrando le battute lungo i sentieri ritenuti più probabili in base alle informazioni disponibili.

Nel frattempo l’escursionista ha incontrato altri frequentatori dell’area che le hanno prestato un telefono cellulare, consentendole di comunicare la propria posizione agli operatori.

Grazie alle coordinate fornite, la squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio composta anche da personale sanitario, ha raggiunto rapidamente la donna.

Accertate le sue buone condizioni di salute, l’escursionista è stata riaccompagnata fino alla strada, dove ha potuto ricongiungersi con il marito.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e diversi escursionisti presenti sul posto che hanno collaborato spontaneamente.