Dai Coordinatori di Italia Viva Guidonia Montecelio Assunta Antonini e Salvatore Di Matteo riceviamo e pubblichiamo:

“Qualche anno fa in un locale di Guidonia un noto esponente romano dei 5 stelle presenziò un incontro pubblico. Prima di iniziare il suo intervento, parlando di prospettive invitò i presenti ad alzarsi in piedi. Con questo semplice gesto fece notare quanto basti poco per vedere le cose in modo diverso. La platea rispose con un fragoroso applauso.

Tornando ai giorni nostri ci piacerebbe sapere quale prospettiva nuova abbiano vissuto le donne e gli uomini che vivono questi luoghi. Di quanti cambiamenti significativi ha potuto beneficiare la Città di Guidonia Montecelio. Ricordiamo ancora i tanti politici, di caratura regionale e nazionale, Grillini nella piazza di Setteville a chiusura della campagna elettorale comunale, annunciare i benefici della loro ascesa nella stanza dei bottoni. Le persone gli hanno dato fiducia, gli hanno creduto, certi che una maggioranza monocolore potesse avere successo.

La storia la conosciamo tutti: il bilancio di questi anni non è positivo, l’elenco di promesse fatte e poi non realizzate sarebbe lungo e lasciamo questo esercizio ai tanti cittadini che hanno vissuto sulla propria pelle tutte queste mancanze anzi di prospettive nuove non realizzate. In questi giorni il Sindaco di Guidonia Montecelio, con una lettera aperta, ha pensato bene di appellarsi a tutte quelle forze politiche che vogliano, assieme ai 5 stelle, proseguire sulla via da loro tracciata. Una lettera appello che ha il sapore di un fallimento, una lettera che sembra ispirata da qualcuno che bazzica tra via Cristoforo Colombo e Corso del Rinascimento.

Noi di Italia Viva cogliamo questa iniziativa politica come una resa alla realtà. Una realtà che ci racconta la totale inerzia dell’amministrazione sui tanti temi cari ai cittadini del nostro comune. Non ci appelleremo alle forze politiche invitate da questa lettera, bensì ci appelliamo ai cittadini. Ricordatevi bene di questi anni di governo 5 Stelle. Ricordatevi di chi si rende disponibile a continuare questa esperienza sotto una nuova veste.

Siamo convinti che solo un cambiamento significativo possa ridare una prospettiva a questo nostro territorio, un cambiamento che non passi per il Movimento 5 Stelle e i loro sodali. Chiediamo infine un gesto di serietà verso Guidonia Montecelio, le dimissioni del Sindaco in tempi rapidi per portare la città già a ottobre alle elezioni anticipate”.