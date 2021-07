Mentana, quattro donne sfidano il sindaco Benedetti

La lega ha ufficializzato la candidatura di Eugenia Federici

Sarà un’estate bollente per la politica mentanese in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno in autunno. Piano piano si stanno definendo le varie candidature e si profila un poker di sfidanti – tutte donne – all’attuale sindaco Marco Benedetti che cerca la riconferma. Al momento l’incognita principale è quella legata al centrodestra che appare ancora molto frammentato, nonostante gli sforzi da parte dei vari dirigenti di par-tito di trovare una quadra. In questi giorni sembra in ascesa il nome di Fiorella Di Natale. In particolare la sua candidatura avrebbe trovato il via libera da parte di Fratelli d’Italia. Già da tempo alcuni esponenti del partito della Meloni avevano manifestato le loro simpatie per la Di Natale, ma adesso la convergenza sembra totale da parte di tutto il partito e questo potrebbe portare dietro anche il partito di Forza Italia che è stato commissariato, nonché le liste civiche con cui aveva già iniziato la sua campagna elet- torale. Diverso il discorso per la Lega che dallo scorso febbraio ha ufficializzato la candidatura di Eugenia Federici, sostenuta anche dalle liste civiche “Impegno per Mentana” e “Fidati”.

L’articolo completo

Oggi martedì 27 luglio

in edicola cartacea e digitale