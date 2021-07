Tivoli, assunzione senza bando al Rosmini, caso archiviato

Inchiesta avviata dopo un esposto di una esclusa

Una partecipata può assumere a chiamata diretta. Potrebbe essere letto in sintesi così l’esito del procedimento penale a carico di Maria Luisa Rettighieri, amministratore di “Tivoli Forma”, la società a responsabilità limitata Unipersonale che gestisce il centro di Formazione Professionale “Rosmini” di cui il Comune di Tivoli è socio unico al 100%.

Il Giudice per l’udienza preliminare Antonio Ruscito ha emesso decreto di archiviazione nei confronti della Rettighieri, 75enne, ex preside del Liceo Scientifico “Spallanzani”, accusata di abuso d’ufficio per aver reclutato senza una selezione pubblica 9 docenti nell’anno scolastico 2019-2020.

L’articolo completo

Oggi martedì 27 luglio

in edicola cartacea e digitale