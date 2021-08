Trasferta ad Albano per il sindaco di Guidonia “No alla discarica”

Mentre a Guidonia Montecelio continua la lotta dell’amministrazione contro l’apertura dell’impianto TMB dell’Inviolata, il sindaco Michel Barbet questo martedì mattina è andato in trasferta ad Albano Laziale per partecipare al Il presidio contro la discarica di Albano. Con il primo cittadino erano presenti anche Matteo Castorino e Giuliano Santoboni.

“Siamo vicino ad un territorio che sta soffrendo come il nostro” il commento del Sindaco.

“Questa mattina – prosegue Barbet -, in qualità di Sindaco di Guidonia Montecelio, ho voluto testimoniare tutta la mia vicinanza e quella della comunità che rappresento al collega di Albano Laziale Massimiliano Borrelli, ai Sindaci della zona ed ai cittadini impegnati nella battaglia contro la discarica presente sul loro territorio, partecipando al presidio per il no alla discarica insieme ai consiglieri comunali Matteo Castorino e Giuliano Santoboni”.

“La nostra Città – prosegue – ha subito per troppi anni l’arrivo dei rifiuti presso la discarica dell’inviolata – prosegue Barbet- come Albano Laziale anche noi siamo contrari a qualsiasi ipotesi di riapertura della discarica o di utilizzo del TMB, puntando, invece, alla bonifica ed alla rinascita del sito presente nel nostro bellissimo parco. Ora più che mai è necessario che i sindaci facciano rete per evitare che i disastri ambientali del passato si ripetano ancora”.