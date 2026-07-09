PALOMBARA SABINA – Gestione degli impianti sportivi comunali: via al bando per l’assegnazione

Il Comune di Palombara Sabina prepara l’affidamento degli impianti sportivi.

Lo stabilisce la delibera numero 71 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata il 30 giugno dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Con l’atto viene dato indirizzo agli uffici di predisporre gli atti necessari e l’avviso pubblico per procedere con la concessione a titolo oneroso per un periodo di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, in funzione di una gestione virtuosa dei 4 impianti: il Campo Sportivo da calcio a 11 “Torlonia”; il Campo da calciotto “Torlonia”; la Palestra comunale coperta “Roberto Stefoni” con annessi locali e il nuovo Palazzetto dello Sport in costruzione in Viale Tivoli, in adiacenza allo stadio e al già esistente Palazzetto dello Sport “Roberto Stefoni”.

Secondo l’amministrazione, la concessione in uso a terzi garantisce: il contenimento dei costi a carico del bilancio comunale; il contenimento della spesa per il personale dipendente; la riconduzione in capo al soggetto concessionario – gestore dell’onere gestionale in ordine al servizio affidato, derivante dalla strutturazione trilaterale del rapporto tra fruitori del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore; la possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie all’autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità per lo stesso di realizzare interventi ed attività innovative e sperimentali.

Vale la pena ricordare che il 22 marzo 2025 è stata deposta la prima pietra del nuovo Palazzetto alla presenza del Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A realizzarlo per un importo complessivo pari a 912.987 euro e 77 centesimiè la “AM 22 Srl”, Ditta di Palombara Sabina che con un ribasso del 15,22% rispetto all’importo a base di gara pari ad 975.400,90 si è aggiudicata i lavori finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un milione 300.000 euro nell’ambito del Programma degli interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).