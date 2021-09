AslRm5: prosegue la campagna dei screening oncologici

Alla luce del successo e della partecipazione ottenuti dalla precedente campagna di promozione degli screening oncologici di prossimità, realizzati con le Unità Mobili della Asl Roma 5, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza a partire dal 16 settembre 2021.

Un ambulatorio mobile con èquipe sanitaria a bordo sarà a disposizione dei cittadini in età di screening.

L’ambulatorio mobile offrirà i seguenti servizi:

• • Prevenzione dei tumori della mammella (donne nella fascia di età 50-69 anni), esteso fino a 74 anni: prenotazione della mammografia

• • Prevenzione dei tumori del colon retto (uomini e donne nella fascia di età 50-74 anni): consegna della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci

• • Prevenzione dei tumori del collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64 anni) prenotazione di Pap test e HPV test a seconda della fascia di età

PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI

Fare diagnosi precoci in oncologia è fondamentale per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre gli strumenti più efficaci per individuare quanto prima alcuni tipi di tumore attraverso tre programmi sistematici di screening:

• • prevenzione dei tumori della mammella dedicato a donne nella fascia di età 50-69 anni, esteso fino a 74 anni con accesso spontaneo, attraverso una mammografia biennale;

• • prevenzione dei tumori del collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64 anni) attraverso il Pap test ogni 3 anni e HPV test ogni 5 anni;

• • prevenzione dei tumori del colon retto (uomini e donne nella fascia di età 50-74 anni) attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci.

#PRE_VENIAMO: CAMPAGNA ITINERANTE COME FUNZIONA LO SCREENING

All’arrivo presso l’Unità Mobile, un operatore della ASL darà le informazioni necessarie sui tre programmi di screening. A chi rientra nel programma di screening del colon retto sarà consegnata una bustina contenente una provetta. Una volta a casa occorrerà estrarre la provetta dalla bustina e raccogliere un piccolo campione delle feci, inserirlo poi nella provetta, richiuderla e riporla nuovamente nella bustina e conservarla in frigorifero. La provetta va riconsegnata entro 3 giorni dal prelievo presso uno dei centri che saranno indicati dal personale sanitario.

Gli operatori sono anche a disposizione per prenotare immediatamente, a chi appartiene alla popolazione target, l’appuntamento per lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella (mammografia) e l’appuntamento per lo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (Pap test – HPV).