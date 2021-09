Covid: curva dei contagi in decrescita

La curva dei contagi è in decrescita in Europa e, soprattutto, in Italia.

Ieri nel nostro Paese i casi sono stati 3.797, 52 i decessi con un Rt sostanzialmente stabile allo 0,83% e un’incidenza dei casi sotto i 50 per 100 mila abitanti.

Sono quattro le Regioni tuttora a rischio moderato ma l’Italia continua ad essere in bianco con l’eccezione della Sicilia che resta in zona gialla.

Tutto in discesa, dunque, ma non i contagi tra i bambini che rimangono sostanzialmente stabili.

Nell’ultima settimana c’è stato un aumento di 174 mila persone vaccinate toccando l’82,62% di popolazione immunizzata con almeno una dose.

Una circolare del ministero della Salute raccomanda la vaccinazione anche alle donne in gravidanza (vaccino a mRna, Pfizer o Moderna) nel secondo e terzo trimestre e alle neomamme in allattamento.

Intanto si va verso una soluzione per chi si è sottoposto a vaccini sperimentali, come Reithera: saranno esentati dal Green pass.

E a proposito di certificato verde, una circolare ribadisce che per ottenerlo rimangono validi soltanto i test molecolari e non quelli rapidi.