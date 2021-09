Musica: Lady Gaga e Tony Bennet insieme per l’ultima volta

“Love for sale”

Tony Bennet e Lady Gaga di nuovo e per l’ultima volta insieme. S’intitola ‘Love for sale’ l’album in uscita il primo di ottobre, che mescola la leggendaria voce di Tony Bennett con quella di Lady Gaga, dopo la collaborazione del 2014 con il precedente ‘Cheek to cheek’.

Il nuovo lavoro è un tributo a Cole Porter e sarà anche l’ultimo album della carriera di Bennet, oltre a celebrare i dieci anni di intesa musicale tra i due artisti.

Due generazioni a confronto, lei 35 lui 95 anni, due mondi che si uniscono: da un lato Lady Gaga che ritrova le sue origini e il suo grande amore per il jazz, dall’altro un artista che riesce a raggiungere un pubblico giovane portando all’ascolto brani storici e indimenticabili.