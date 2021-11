Vaccino, Nessun effetto a lungo termine, parola di Fauci

“Nessun motivo per pensare ad effetti a lungo termine del vaccino contro il Covid”. Parola del professor Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca e direttore del National institute of allergy and infectious disease. ”Sarebbe assolutamente inusuale”, ha detto ieri sera a Che tempo che fa”, “avere un effetto a lungo termine misurabile fra 10 o 20 anni, non c’è per nessun vaccino e quindi non c’è nessuna ragionevolezza nel credere che fra 10 o 20 ci possa essere un effetto deleterio, non c’è nessun precedente, non c’è neppure una ragione meccanicistica per pensarlo”.

Condividi l'articolo: